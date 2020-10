Chiesa e le parole mai dette che fanno il giro dei social. È fake il virgolettato sulla Fiorentina

Federico Chiesa è da poche ore un nuovo giocatore della Juventus, sui social circola da qualche ora una fantomatica dichiarazione del nuovo giocatore juventino che parla di Firenze, della Fiorentina e della sua nuova squadra. Ma si tratta di un fake, poiché Chiesa non ha mai parlato in queste ore nè ha il permesso di farlo essendo in ritiro con la nazionale di Roberto Mancini.

Tra l’altro il post della pagina Facebook: “La favola del calcio” è una pagina satirica, come dimostrato anche dal giornalista inventato e la radio che non esiste. Ma non tutti i tifosi viola (e non solo) lo hanno capito…

LEGGI ANCHE, MERCATO FLOP, MANCANO UN BOMBER E UN REGISTA, SOLDI CHIESA NON REINVESTITI, TIFOSI ARRABBIATI