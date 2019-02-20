Chiesa diffamato dalla Spal ingiustamente? Nike e Fiorentina potrebbero andare per vie legali

Secondo quanto riporta questa mattina La Nazione sarebbe arrivata l'ora delle scuse ufficiali per la Spal.Ci sono minacce di azioni legali sventolate in lontananza per «danno di immagine». Sia dalla F...

A cura di Redazione Labaroviola 20 febbraio 2019 10:22

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

Condividi