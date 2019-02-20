Chiesa diffamato dalla Spal ingiustamente? Nike e Fiorentina potrebbero andare per vie legali
Secondo quanto riporta questa mattina La Nazione sarebbe arrivata l'ora delle scuse ufficiali per la Spal.Ci sono minacce di azioni legali sventolate in lontananza per «danno di immagine». Sia dalla F...
Secondo quanto riporta questa mattina La Nazione sarebbe arrivata l'ora delle scuse ufficiali per la Spal.
Ci sono minacce di azioni legali sventolate in lontananza per «danno di immagine». Sia dalla Fiorentina, essendo come noto in vigore la clausola compromissoria, questa dovrebbe ottenere il via libera per un’azione risarcitoria attraverso il nulla osta del Consiglio federale.
Sia dalla famiglia di Chiesa, il padre lo assiste in veste di procuratore e alcuni i vincoli cadrebbero.
Ma anche gli sponsor personali del giovane talento viola potrebbe far causa alla Spal, stiamo parlando della Nike, che opera a livello mondiale e la questione del danno di immagine potrebbe essere valutata anche dalle aziende che hanno investito così tanto sul talento viola.
L’attesa per il comunicato della SPAL slitta ad oggi. Nessuna certezza, solo la speranze che questa vicenda si chiuda (almeno formalmente).