Nazione, Chiesa, la collaborazione Fiorentina-Roma può sbloccare l’operazione. Commisso però…

Per ora nessuno ha fatto offerte ufficiali alla Fiorentina per Federico Chiesa. L’Italia resta la meta preferita del giovane viola, la Roma ha chiesto informazioni, ora aspetta una risposta. La collaborazione con Friedkin però, nuovo proprietario giallorosso, sembra sbocciare presto. Commisso ha dato l’ok alla cessione di Chiesa ma solo al prezzo giusto ovvero 60-70 milioni, per ora nessuno è disposto a spenderli. I club italiani sperano che il proprietario viola possa aprire alla cessione del gioiello viola in cambio di contropartite più conguaglio economico. Se le condizioni viola non verranno soddisfatte, resterà a Firenze. Lo scrive La Nazione.

RIPARTE LA SERIE A FEMMINILE, ECCO LE CONVOCATE DELLA FIORENTINA PER LA SFIDA CONTRO L’INTER