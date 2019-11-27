CHIESA CAMBIA IL SUO PROCURATORE? IL DUO BARONE-PRADÈ E QUEL MISTERIOSO VIAGGIO A LONDRA...
Secondo quanto scrive La Nazione, le voci su un possibile cambio di manager per Federico Chiesa ci sono. Ad oggi il suo procuratore è babbo Enrico ma sono sempre più insistenti le voci dell'entrata in...
Secondo quanto scrive La Nazione, le voci su un possibile cambio di manager per Federico Chiesa ci sono. Ad oggi il suo procuratore è babbo Enrico ma sono sempre più insistenti le voci dell'entrata in scena di un procuratore di prima fascia, questo potrebbe far cambiare il discorso sulla vicenda visti i freddi rapporti Enrico Chiesa-Fiorentina. Il viaggio in Inghilterra del duo Barone-Pradè potrebbe aver nascosto anche un possibile ascolto da parte del club viola delle proposte per il numero 25 viola da parte della Premier League, non è nuovo un interesse del Liverpool per l'esterno.