CHIESA CAMBIA IL SUO PROCURATORE? IL DUO BARONE-PRADÈ E QUEL MISTERIOSO VIAGGIO A LONDRA...

Secondo quanto scrive La Nazione, le voci su un possibile cambio di manager per Federico Chiesa ci sono. Ad oggi il suo procuratore è babbo Enrico ma sono sempre più insistenti le voci dell'entrata in...

A cura di Redazione Labaroviola 27 novembre 2019 11:52

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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