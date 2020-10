CorSport, Chiesa, accordo Fiorentina-Juventus: 10 milioni subito, poi 40 di riscatto più vari bonus

Juventus e Fiorentina trattano per Federico Chiesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi automaticamente in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I viola erano partiti da una valutazione iniziale di 70 milioni, un ammontare comune non sostenibile. Si ragiona sui 50 milioni più 10 di bonus facili da raggiugnere per incontrarsi a complessivi 60 milioni. La Juve all’inizio potrebbe corrispondere una cifra attorno ai 10 milioni cui si aggiunge i 40 milioni di riscatto e i bonus. Pronto per Chiesa un contratto di 5 anni a 4,5 milioni a stagione. La Juventus ora deve solo pensare a sfoltire la sua rosa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

