“Campionato? Non so che cosa succederà – ha detto Federico Chiesa in una sua diretta Instagram – il compagno più forte è Ribery, ha una qualità fuori dal comune. Rigiocherei la semifinale di Coppa Italia dell’anno scorso a Bergamo. Idoli? Ronaldo Il Fenomeno e Kakà. Il Chiesa più forte è mio fratello Lorenzo o forse… mio padre. Difensore più forte? Direi Maldini. Alla pizza preferisco il sushi. Castrovilli? Straordinario. Portiere più forte? Cragno, mi ha fatto arrabbiare… Settore dello stadio preferito? Curva Fiesole.A mio babbo ruberei i 140 gol in A. Il mio gol più bello quest’anno direi quello contro l’Atalanta in casa o il secondo a Genova contro la Samp. Gol più bello? Quello segnato nel 2018 al Milan”.