Chiamata di Commisso dopo Fiorentina-Roma: il presidente si è complimentato con squadra e tifosi

Il presidente della Fiorentina Commisso ha fatto i complimenti alla squadra per la grandissima vittoria contro la Roma

Al termine della roboante vittoria per 5 a 1 sulla Roma, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha contattato la squadra telefonicamente, congratulandosi con il Mister Palladino e con tutta la squadra per la grande prestazione e la vittoria. Il Presidente si è complimentato anche per il tifo ed il sostegno che tutto lo stadio ha trasmesso alla squadra per tutta la partita e, per questo, ringrazia tutti i tifosi.

LE PAROLE DI KEAN

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