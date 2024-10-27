Kean: "Mentalmente sono più maturo. A Firenze mi vogliono tutti bene, questo mi porta a dare il massimo"

Kean si ritiene più maturo a livello mentale grazie al suo arrivo a Firenze, dove è stato accolto benissimo da tutti

L’attaccante della Fiorentina, autore di una doppietta contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Adesso mentalmente mi sento più maturo, qui a Firenze ho gente che mi ha accolto alla grande, mi vogliono tutti bene e ci tengono a me. Questo mi porta a giocare bene, allenarmi al massimo e dare il cuore in tutte le partite.

Retegui? La competizione fa bene al calcio italiano, sono contento che Mateo stia facendo bene, è un gran giocatore e un’ottima persona. Devo recuperargli 6 gol nella classifica marcatori, ma il campionato è ancora lungo (ride, ndr).

LE PAGELLE DI FIORENTINA-ROMA

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