Chi al posto di Federico Chiesa?

Quattro giocatori per una sola maglia lasciata da Chiesa squalificato. Il dubbio resta, le sorprese sono dietro l'angolo. Ma c'è un favorito...

Con la squalifica di Federico Chiesa, espulso nell'ultima partita del girone di Europa League, si apre il dubbio per Paulo Sousa su come sostituire il giovane talento viola. Il modulo della Fiorentina dovrebbe essere ormai il solito 3-4-2-1 quindi il posto "libero" è quello di esterno destro ma con l'assenza di Chiesa il tecnico della Fiorentina potrebbe anche pensare di cambiare assetto tattico e inserire un centrocampista in più come Cristoforo oppure uno tra Saponara e Ilicic puntando maggiormente sul gioco centrale. In caso invece di partita dal primo minuto di Tello il modulo viola non subirebbe molte variazioni. Il dubbio c'è, la formazione per il resto sembra fatta con la difesa a tre che dovrebbe essere formata da Tomovic, Gonzalo e Astori. Maxi Olivera sulla fascia sinistra, al centro Badelj e Vecino con Bernardeschi e Borja Valero a supporto di Nikola Kalinic. Il dubbio è solo uno, come sostituirà Sousa il ruolo di Federico Chiesa. Quattro per una sola maglia, con Tello leggermente favorito per via del ruolo ma le sorprese sono dietro l'angolo...