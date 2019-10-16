CENTRO SPORTIVO FIORENTINA, TRA GENNAIO E FEBBRAIO LA PRIMA PIETRA. I DETTAGLI

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini fiducioso sulle tempistiche dei lavoriIl Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, ospite nella trasmissione TELEGRAM, ha parlato delle tempistiche dei...

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini fiducioso sulle tempistiche dei lavori

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, ospite nella trasmissione TELEGRAM, ha parlato delle tempistiche dei lavori per la realizzazione del Centro Sportivo della ACF Fiorentina.

“Sono due aree - ha detto il Sindaco - Un’area, l’ex centro di formazione Enel, ha già una funzione urbanistica specialistica; e quindi su quell’area, dove insiste già un edificio, una villa piuttosto ampia, possono iniziare i lavori di sistemazione. Per questi sarà la Fiorentina a dare tempi più precisi, compatibili con il progetto che seguirà, ma secondo me potrebbero partire tra gennaio e febbraio, e insieme al Presidente potremo, in tempi piuttosto rapidi, mettere la prima pietra.”

“Sugli altri terreni – ha detto poi Casini - c’è bisogno di una variante urbanistica. La avvieremo già in questo mese: il 28 di ottobre avremo il primo passaggio in Consiglio Comunale, fondamentale sotto il profilo politico e d’indirizzo per l’avvio del procedimento, per il quale ci vorranno dai 9 ai 12 mesi.”