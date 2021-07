Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha commentato le dichiarazioni della conferenza stampa odierna del terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi.

Queste le sue parole:

CANI BASTONATI

“Non è un campione, no, e la vita spesso è come un suo cross: non sai mai dove va a finire. Ha pure un carattere ruvido come la spazzola di Cristicchi e una tendenza a non restare simpatico a pelle. Lo stesso, Biraghi come terzino non è l’ultimo del gruppo nonostante spesso lo si sia bastonato caninamente, io compreso. E siccome il calcio è sentimento popolare con una componente meravigliosamente irrazionale, per quello che ha detto oggi, per come lo ha detto, io tifo a bestia per lui, azzardando pure una previsione suicida: se la Fiorentina sarà quella che ha in testa Italiano, lui potrebbe essere una delle rivelazioni del campionato viola.

Ora infamatemi pure con moderazione”.