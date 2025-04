Cecchi: “Stasera la Fiorentina ci ha fatto capire che è una squadra vera, il risultato è secondario”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi che ha detto la sua opinione riguardo al pareggio tra Milan e Fiorentina: “Non so se sono due punti persi però oggi abbiamo avuto le conferme che cercavamo perchè la Fiorentina ci ha fatto capire che è squadra vera e che ha confermato quello che abbiamo visto contro Atalanta e Juventus. Abbiamo vinto delle partite in autunno dove non abbiamo giocato così bene come, per esempio, quando abbiamo vinto a Torino 1-0 con il gol di Kean, preferisco di gran lunga una squadra di questo tipo. Adesso la Fiorentina è finalmente una realtà ben definita e l’avvenire è più roseo.“