Cecchi sicuro: "Se Kean lo avessero dato ad Italiano la Fiorentina avrebbe vinto un trofeo"

Per Stefano Cecchi il grande colpo del mercato viola è l'ex Juve, l'attaccante che in questi ultimi anni è sempre mancato

Il giornalista ed opinionista Stefano Cecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana sul momento della Fiorentina:

"Fondamentale in questo momento d'incertezza avere pazienza e soprattutto fiducia in Palladino che guida una squadra completamente rivoluzionata. Serve trovare identità.

Sicuramente la più bella notizia di questo inizio di stagione è Kean, lo ritengo un grandissimo acquisto e sono convinto che se lo avesse avuto Italiano la Fiorentina avrebbe vinto qualcosa. Dai tempi di Vlahovic non avevamo un centravanti. Beltran invece lo abbiamo aspettato ma non vorrei avesse perso le sue caratteristiche.

In porta dopo la sosta vedo De Gea titolare. Terracciano resta un grandissimo secondo".

La Fiorentina è pronta a rinnovare il contratto di Cristian Kouame fino al 2027

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