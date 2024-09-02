La Fiorentina è pronta a rinnovare il contratto di Cristian Kouame fino al 2027
La Fiorentina dopo la sosta per le nazionali è pronta per accelerare sul rinnovo di contratto dell'attaccante ivoriano
Novità molto importante per il calciomercato Fiorentina, non per quanto riguarda le entrate, ma i rinnovi contrattuali consolidando il blocco principale della rosa: su tutti l’attaccante Kouamé.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kouamé è pronto a rinnovare il contratto con la Fiorentina: accordo che dovrebbe prolungarsi fino al 2027. Staremo a vedere come si evolverà la situazione sull’ex Genoa.
Lo riporta www.calcionews24.com
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