Cecchi: "Se venisse esonerato Montella sarei d'accordo. Chiesa? Deciderà la Fiorentina il suo prossimo club"

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva da Stefano Cecchi: "La Fiorentina è in un tunnel. I problemi secondo me sono nella rosa anche se tutti se la prendono con Montella. Mi domand...

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva da Stefano Cecchi: "La Fiorentina è in un tunnel. I problemi secondo me sono nella rosa anche se tutti se la prendono con Montella. Mi domando quanti punti guadagnerà la Fiorentina se viene mandato via Pradè... l'aeroplanino ci ha fatto vedere anni fa una Fiorentina tra le più belle ma dopo quell'esperienza ha sbagliato tutto. Ieri sconfitta immeritata ma ha comunque raggiunto la terza sconfitta consecutiva. Ho difeso sempre Montella ma se ora la società decidesse di mandarlo via sicuramente sarei d'accordo. Penso che Chiesa se va via se ne andrà a giugno, da quanto so saranno i viola a decidere la prossima squadra di Federico".