Cecchi: "Prendersela con Vanoli è sbagliato, vorrei sentire cosa dice Paratici di quello che ha fatto"

Il giornalista ha parlato del disastro fatto dalla Fiorentina finora

A Toscana TV il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha commentato il pareggio della Fiorentina con l’Atalanta di ieri sera, spaziando tra varie tematiche relative al 2-2 del Franchi, ma non solo.

“Un pareggio che lascia nella palude in classifica e ribadisce le stesse fragilità di sempre della Fiorentina: ogni volta che gli avversari avanzano la difesa va in difficoltà, si fatica un sacco ad andare in gol. Penso però che se la Fiorentina mantiene questa voglia di andare oltre i propri limiti e questo carattere, non possa essere un campionato condannato alla retrocessione, anche se purtroppo anche quest’anno l’obiettivo sarà quello di salvarsi al più presto. Una delusione rispetto ai milioni spesi, ma non è questo il momento di fare processi, ora occorre stare accanto alla squadra e spingerla fuori da una classifica che oggi fa paura”.

‘La Fiorentina ha problemi strutturali’ “La Fiorentina non gioca contro il suo allenatore, l’equilibrio è fragile e bisogna fare attenzione. Carattere e compattezza di spogliatoio ci sono. Vanoli non è Guardiola, nemmeno Klopp, ma non è il primo dei problemi, non è che esce lui la Fiorentina vola. Abbiamo subito un gol con 4 difensori che non riescono a fermare Zalewski. Ci sono problemi strutturali, che riguardano la costruzione della Fiorentina, sono stati spesi un fracco di soldi e non si vedono in campo. Vanoli allena un sacco di delusioni, non può essere il parafulmine di tutto”.

‘Vanoli via?? Per prendere chi?’ “Vorrei delle dichiarazioni di Paratici, che ha costruito questa squadra con pieni poteri, non necessariamente nel post partita, magari a mente fredda. Prendersela sempre solo con Vanoli è sparare sulla Croce Rossa, ovvio che sbaglia, non è un fenomeno, ma non è il primo dei responsabili. Vanoli via? Per prendere chi? Oulaï è un giocatore da 30 milioni? Magari lo diventerà, ma l’idea è che la squadra complessivamente non sia costruita in maniera straordinaria. Oggi vedo più un problema di rosa che di come questa è allenata”.