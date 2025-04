Cecchi: “Palladino ha avuto paura di perdere ieri e non lo accetto, manca identità di squadra”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per commentare la situazione della Fiorentina dopo lo 0-0 con il Parma: “Ci sono rimasto male perché non me l’aspettavo, ero convinto che la Fiorentina avesse trovato l’assetto giusto per mettere a posto le cose contro le piccole, invece anche ieri hai deluso molto. La cosa assurda è che la Fiorentina non ha tirato in porta nel primo tempo e non è accettabile, dobbiamo trovare un rimedio a questo problema nell’immediato perché sennò le prossime gare saranno uguali.”

Su Palladino: “Lo difendo e non voglio sparare a zero su di lui perché ad aprile la Fiorentina è in corsa per un piazzamento importante in campionato e può vincere la Conference, di conseguenza sarebbe deleterio attaccarlo senza limiti. Ultimamente lo vedo molto schematico e poco elastico, di solito cambiava modulo in corsa quando serviva invece ora si è appiattito. La verità è che se sfidi una squadra chiusa, vai nel panico e anche lui ha avuto paura di perdere e non lo accetto contro il Parma.”