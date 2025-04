Cecchi: “Mandragora gioca da incursore come Gerrard, ha fatto un gol meraviglioso”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per commentare la situazione in casa viola dopo il successo sull’Empoli: “A livello sportivo la Fiorentina ha fatto una piccola cosa, però in altri termini ha fatto un grande passo anche se non ha giocato una partita non stupefacente. La Fiorentina ha fatto un gran primo tempo dove il 2-0 è netto poi nel secondo non ha sofferto nemmeno tanto e ci si poteva aspettare anche perché ti mancavano Kean, Dodo e Fagioli. Abbiamo preso 6 punti fondamentali e finalmente la Fiorentina ha un’identità e sa cosa fare anche se ti mancano alcuni titolari. Più la Fiorentina va avanti, più migliora e la difesa è diventata molto solida.”

Su Mandragora: “Ha fatto un’altra partita di sostanza in cui ha fatto l’incursore alla Gerrard ed è perfetto come centrocampista con l’interditore Cataldi e un regista forte come Fagioli o Adli. Ha fatto un gol spettacolare che se non sei in fiducia, non pensi nemmeno di fare perché se l’alza e crea una rovesciata degna di Ronaldo. Ha raccolto tanti mugugni e critiche, ma ora è giusto si prenda tutti i complimenti del caso perché è esploso in un modo incredibile.”

Su Palladino: “Ancora non mi ha convinto, però bisogna vedere anche i risultati e i punti fatti perché Palladino ne ha 6 in più dello scorso anno e bisogna applaudirlo perché la Fiorentina sta vivendo un finale di stagione clamoroso con la squadra in lotta per la Champions e con una finale di Conference da conquistare. Sta mettendo a posto tutti i suoi difetti e merita solo di essere sostenuto fino in fondo.”