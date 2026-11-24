Cecchi: "Magari aveva ragione proprio Grosso su questa squadra, non si può stare tranquilli"

Il giornalista ha commentato il tracollo di Monza dei viola

Ospite negli studi di Toscana TV al termine di Monza-Fiorentina, il giornalista de La Nazione e tifoso gigliato Stefano Cecchi ha analizzato con severità l'ennesima prova opaca dei viola, toccando diversi nodi tecnici e societari:

Fragilità mentale e nodi di mercato

«Nonostante la Fiorentina abbia affrontato gli investimenti più onerosi degli ultimi vent'anni, oggi sono tutti sotto processo. Ci si affida a un dirigente esperto come Paratici, convinti delle sue competenze superiori, eppure la squadra appena subisce una rete si scioglie e scompare dal terreno di gioco. Manca una guida carismatica: chi prende per mano il gruppo nei momenti di crisi? Abbiamo lasciato partire Kean, un attaccante da venti reti potenziali: ora chi garantisce quei gol tra Pellegrino e Beto? È stato ceduto anche Mandragora, che era il secondo miglior marcatore: chi ne raccoglie l'eredità realizzativa? Non gira nulla per il verso giusto e Oulaï ha dimostrato di essere ancora decisamente immaturo».

Il retroscena su Grosso e l'involuzione di gioco