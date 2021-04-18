Cecchi: "La Fiorentina si perde alle prime difficoltà. Temo molto per la salvezza"

Sono stati fatti molti errori. Questa squadra ha difficoltà psicologica. Una volta salvi, si deve mettere il punto e ripartire

Stefano Cecchi, giornalista, ha esaminato il post Sassuolo-Fiorentina, ospite di Radio Sportiva:

“Credevo che Commisso aspettasse la salvezza per mettere mano alla situazione. Tutti i soldi spesi si sono disintegrati in scommesse. La Fiorentina è una squadra che si perde alla prima difficoltà. È febbricitante come tira un soffio di vento. Nella gara di ieri poteva anche vincere nel primo tempo, ma dopo il rigore e il pareggio, la squadra è svanita. Ha una grande difficoltà psicologica che difficilmente si può raccontare. Sembra avere una debolezza, è depotenziata. Rimango dell'idea che una volta salvi, bisognerà mettere un punto e ripartire. Molti errori sono stati fatti da qualsiasi parte la si voglia guardare, ho paura e temo per la salvezza dei viola".

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