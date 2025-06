Cecchi: “La Fiorentina è Kean-dipendente, deve essere lui il titolare se vuoi andare oltre il sesto posto”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare del mercato viola con l’arrivo di Dzeko e la situazione di Moise Kean: “Ad inizio campionato voglio vedere Kean e Gudmundsson titolari della Fiorentina e Dzeko pronto come riserva, in tal caso non saremmo banali per niente, invece se cediamo uno dei due titolari allora faremmo un passo indietro e mi comincerei a preoccupare.”

Prosegue: “Noi siamo Kean-dipendenti e dobbiamo sperare fino al 15 luglio che rimanga perché in giro lo vogliono in tanti e trovare uno come lui è cosa dura perché non credo ci siano e se ci fossero, farebbero altre scelte. La Fiorentina con Kean è una squadra che può migliorare il sesto posto, mentre senza è nettamente più debole. Kean e Gudmundsson non è un attacco banale, anzi.”