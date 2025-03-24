Cecchi: "Kean non è un centravanti, è un uragano e sono sicuro che rimarrà a lungo"

Il giornalista ha esaltato l'attaccante viola dopo la doppietta marcata a Dortmund nel pareggio con i tedeschi

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per commentare la situazione in casa viola ed in particolare delle prestazioni del bomber viola Moise Kean: "Kean non è un centravanti, è un uragano. Era dai tempi di Toni e Gilardino che non vedevamo un attaccante così forte, è immarcabile e sa tenere la palla in un modo eccezionale. Abbiamo visto un anno solare di Vlahovic, ma per me Kean è già più forte come valore assoluto e di questo non ho dubbi. Non ho paura delle sirene perché se faccio un investimento, voglio avere la fila delle squadre che cercano un mio giocatore perché almeno sono sicuro che la mia operazione è stata ottima. Sono sicuro che rimarrà perché lui sa che il segreto della sua esplosione si chiama Firenze e non credo che ci rinuncerà, ha capito che qui si può esprimere al massimo perché ha già vissuto dei momenti bui in squadre considerate top, lo vedo maturo per decidere quale sia la scelta migliore per il suo futuro."

Su Palladino: "Fino alla gara di ritorno coi greci e alla vittoria sulla Juve, non avevo una grande impressione perché non avevamo un'anima, magari ora col 3-5-2 la squadra riprende a girare e lo voglio rivalutare dopo Milan ed Atalanta. Ricordiamoci che è arrivato in una piazza dove le pressioni sono alte e soprattutto arriva dopo Italiano che ha messo l'asticella bella alta e non è semplice superarla. Quando arrivò Italiano, eravamo nelle macerie e, quindi, era più semplice vedere subito i risultati e i primi mattoni, mentre per Palladino è molto più complicato."