Cecchi: "Kean è l'attaccante con la maiuscola, solo a Torino non l'hanno capito"

Il giornalista ha parlato della gara di Milano con un occhio sul bomber viola che fa sognare Firenze e la Fiorentina

A Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Stefano Cecchi che ha detto la sua sulla gara di San Siro tra viola e nerazzurri: "Giovedì siamo stati leggendari. La Fiorentina ha sconfitto la logica di chi credeva perdesse alla grande e ha sfoderato l'impresa. Avrei firmato per un punto in due gare, siamo già oltre il bilancio quindi non abbiamo niente da perdere. A Milano con leggerezza, senza pesi addosso che, invece, staranno tutti sull'Inter che deve vincere per non perdere il treno del Napoli. Noi andremo a fare la nostra partita preservando la stessa umiltà, sapendo che loro sono favoriti e che non sarà facile prendere dei punti. Palladino deve provare a minare le certezze nerazzurre come fatto a Firenze e poi vedremo, sono tranquillo."

Su Kean: "Mi ricorda i grandi bomber della nostra storia perché segna in tutti i modi ed è immarcabile. Kean è il centravanti di natura che fa gol con un istinto unico e con la fame di chi vuole prendersi il mondo."

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