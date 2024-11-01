Cecchi: “De Gea? Quando arriva un campione lo noti. La classifica? Io la guardo tutti i giorni”

Terracciano a fine campionato può regalarti un punto, De Gea anche 6/7 in più

Stefano Cecchi è così intervenuto a Radio Bruno: "Terracciano in questi anni è stato un buon portiere, ma quando arriva un campione noti le differenze. Terracciano a fine campionato ti porta un punto in più, De Gea invece può regalarti anche 6/7 punti in più. Io spero che il campionato non mi smentisca ma in lui vedi la stoffa dei vari Frey e Toldo. La classifica? Io la guardo tutti i giorni, Palladino fa bene a dire che non la guada, io da tifoso invece la guardo e mi stropiccio gli occhi. Ad inizio anno non avrei mai immaginato di arrivare a novembre terzo in classifica.

La Fiorentina è una squadra che viaggia sul talento, e questa squadra ha due giocatori che se non sono insostituibili poco ci manca: Adli e Kean. Il fatto che la Fiorentina sia riuscita a portare i 3 punti a casa senza Kean e con Adli fuori per buona parte della partita è un ottimo segnale. Domenica non sarà semplice, io penso che la Fiorentina possa portare a casa a 3 punti. Il Torino probabilmente preparerà la partita così come ha fatto il Genoa e la Fiorentina deve stare attenta. Vice Kean? Io sono dell'idea che Kean per brillare non deve avere nessuno che lo mette in ombra”.

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