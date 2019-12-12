Cecchi: "Commisso? Vuole intraprendere un nuovo progetto a giugno. Prandelli? I ritorni..."

Queste le parole rilasciate dal giornalista Stefano Cecchi di Radio Sportiva: "La Fiorentina non può aspettare più di due partite. Commisso vuole ripartire con un nuovo ed importante progetto a giugno...

Queste le parole rilasciate dal giornalista Stefano Cecchi di Radio Sportiva: "La Fiorentina non può aspettare più di due partite. Commisso vuole ripartire con un nuovo ed importante progetto a giugno, non ora a metà stagione. Ci tengo a Prandelli, ma spero per lui che non sia il sostituto, i ritorni in una piazza nel quale hai fatto bene non sono mai semplici e difficilmente funzionano".