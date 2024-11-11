Cecchi: “Classifica dolomitica. Dove potrà arrivare questa Fiorentina? Ora è doveroso sognare”

Sognare almeno per altri quindici giorni è doveroso

Stefano Cecchi ha commentato la prova della Fiorentina a La Nazione: “Una classifica dolomitica, pirenaica, quasi himalaiana. Con molti che, respirando l'aria rarefatta, si chiedono: ma dove potrà arrivare questa Fiorentina? Domanda legittima ma fuori sincrono. Perché in questo momento più che porre domande è doveroso sognare. Sognare con un centravanti che è un uragano inarrestabile. Sognare con un difensore giovane, silenzioso e marmoreo come l'Ercole del Giambologna. Sognare con un centrocampista derviscio che danza sulla palla e un allenatore iconoclasta che dispensa praticità e solidità. Sognare per almeno altri 15 giorni, magari evitando di annacquare la felicità parlando di acquisti necessari a gennaio o di clausole milionarie. Non solo perché, eventualmente, a restarci poi male siamo allenati. Ma perché, con la consapevolezza che del doman non v'è certezza, non esser pienamente lieti nel tempo in cui ciò è consentito, non sarebbe da tifosi viola, come teorizzava un signore di una certa fama nato anni fa da queste parti”.

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