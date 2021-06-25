Cecchi: "Antognoni non è una tassa, porta bellezza nella Fiorentina. La questione allenatore è sofferenza"

Cecchi a Radio Bruno: "Ho sofferto a sentire Antognoni così

Il giornalista della Nazione Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in merito allo sfogo di Antognoni, che si è scagliato contro Sconcerti contro alcune parole rilasciate tempo fa. Le sue parole:

"Ho sofferto a sentire Antognoni così. Lui è elegante anche fuori dal campo e le parole di oggi hanno trasmesso tanta sofferenza. Antognoni non è una tassa! Non scherziamo. Non è questione di necessità ma di bellezza. Antognoni porta la bellezza nella Fiorentina"

Prosegue Cecchi: "Più si punta su persone che hanno reso grande la Fiorentina e più si crea un rapporto familiare. Serve anche al tifoso. La questione dell'allenatore è pura sofferenza. Dobbiamo essere pazienti e sperare che venga qualcuno in grado di fare una grande stagione. Mi piacciono tutti i nomi che ho sentito, ma bisogna creare un progetto. Spero che la vicenda si concluda presto".

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