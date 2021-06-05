Ceccarini, su Dragowski c'è anche l'interessamento del Southampton
Nuova pretendente per il portiere polacco della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2021 16:12
Secondo quanto riportato dal giornalista, Nicolò Ceccarini, sul portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, c'è anche l'interesse del Southampton(che sembra essere tornata sul giocatore) oltre al club tedesco del Borussia Dortmund.
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