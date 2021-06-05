Labaro Viola

Ceccarini, su Dragowski c'è anche l'interessamento del Southampton

Nuova pretendente per il portiere polacco della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2021 16:12
Ceccarini, su Dragowski c'è anche l'interessamento del Southampton -
Social
Ceccarini
Dragowski
Condividi

Ceccarini, su Dragowski c'è anche l'interessamento del Southampton

Secondo quanto riportato dal giornalista, Nicolò Ceccarini, sul portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, c'è anche l'interesse del Southampton(che sembra essere tornata sul giocatore) oltre al club tedesco del Borussia Dortmund.

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI BORJA VALERO

https://www.labaroviola.com/borja-valero-felice-se-arriva-il-rinnovo-con-la-fiorentina-altrimenti-smettero-non-andro-in-altri-club/142112/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok