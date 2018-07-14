Ceccarini: "Si chiude presto per Pjaca. Berardi piace molto e non so se il croato lo esclude..."
Nel tweet che vi proponiamo di seguito Ceccarini parla della situazione Pjaca con la Juve intenzionata a chiudere presto per il giocatore. Nei commenti è stato chiesto pure all'esperto un parere su Be...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 16:30
Nel tweet che vi proponiamo di seguito Ceccarini parla della situazione Pjaca con la Juve intenzionata a chiudere presto per il giocatore. Nei commenti è stato chiesto pure all'esperto un parere su Berardi, con Ceccarini che ha risposto che il ragazzo piace molto ma costa anche tanto, dipende tutto da quelle che saranno le richieste del Sassuolo che magari potrebbe calare un po' in futuro.