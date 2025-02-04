Ceccarini: "La Fiorentina per Parisi ha ricevuto due offerte a titolo definitivo da Benfica e Como, giudicate non all'altezza dal club viola"
Niccolò Ceccarini noto giornalista e conduttore, nella sua pagina ufficiale di X ha scritto: "La Fiorentina per Parisi ha ricevuto due offerte a titolo definitivo da Benfica e Como, giudicate non all'...
Niccolò Ceccarini noto giornalista e conduttore, nella sua pagina ufficiale di X ha scritto: "La Fiorentina per Parisi ha ricevuto due offerte a titolo definitivo da Benfica e Como, giudicate non all'altezza dal club viola". La permanenza dell'ex terzino dell'Empoli quindi proseguirà nella formazione gigliata come vice di Gosens per la fascia sinistra e vice di Dodò sulla fascia destra, grazie anche alla sua duttilità tattica.FAGIOLI: “IL RUOLO PREFERITO È LA MEZZ’ALA O PLAY DAVANTI ALLA DIFESA. CONOSCO MOLTO BENE FOLORUNSHO, PARISI ED EDO, A CUI SONO MOLTO AFFEZIONATO”
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