Ceccarini: "La Fiorentina per Parisi ha ricevuto due offerte a titolo definitivo da Benfica e Como, giudicate non all'altezza dal club viola"

Niccolò Ceccarini noto giornalista e conduttore, nella sua pagina ufficiale di X ha scritto: "La Fiorentina per Parisi ha ricevuto due offerte a titolo definitivo da Benfica e Como, giudicate non all'...

A cura di Redazione Labaroviola 04 febbraio 2025 19:38

Condividi