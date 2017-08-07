Ceccarini: "La Fiorentina ha offerto il rinnovo a Badelj ma il croato non vuole accettarlo. Chiesa e Astori incedibili"

Oggi Eysseric non si è allenato con il Nizza e questo può essere un grande indizio di mercato" così Niccolò Ceccarini a Radio Blu

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

"Oggi Eysseric non si è allenato. L’arrivo di Sneijder può essere un segnale della cessione. Jesé è una pista difficile per il suo ingaggio troppo elevato, Politano costa troppo. Per Laxalt non so se sono stati offerti 13/14 milioni, li considero tanti. La Fiorentina vorrebbero rinnovare il contratto a Badelj, ma il giocatore non credo voglia accettarlo. Babacar? Vorrebbe restare a Firenze. Resteranno anche Astori e Chiesa. Non credo che la Juve sia interessata al difensore, la Fiorentina lo vuole tenere. Stesso discorso per Chiesa, è incedibile"