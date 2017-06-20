Ceccarini: "Ilicic sempre più vicino alla Sampdoria. Alla Fiorentina vanno 5 milioni"

Ad un passo la cessione di Ilicic" così annuncia il giornalista fiorentino ed esperto di mercato di Sport Mediaset Niccolò Ceccarini

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Sport Mediaset Niccolò Ceccarini sul suo profilo Twitter sarebbe ad un passo la cessione di Joseph Ilicic alla Sampdoria. La Fiorentina dovrebbe incassare una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro. Sarebbe questo il motivo della presenza a Milano di Pantaleo Corvino direttore generale viola.