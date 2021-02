Ceccarini: “Futuro Ribery? Potrebbe tornare in Bundesliga. Sullo sfondo resta il Monza”

“A proposito di Fiorentina – ha detto Niccolò Ceccarini nel suo editoriale a TMW-, c’è da capire il futuro di Ribery. Franck in viola si è trovato bene anche se sperava di lottare per altri obiettivi e non per la salvezza. Nel suo futuro ci potrebbe essere anche un ritorno in Bundesliga. Le parti si stanno aggiornando per capire se proseguire ancora insieme oppure prendere strade diverse. A breve ne sapremo di più, sullo sfondo resta sempre l’ipotesi Monza, in caso di promozione in serie A”.

