Nazione, la Fiorentina vince e respira: vittoria di gruppo, decisivo Castrovilli

Nel secondo tempo si è sbloccata Fiorentina-Spezia. Tra le urla di Ribery che rimbombano nello stadio vuoto e i cambi decisi da Prandelli la Fiorentina ha spazzato via tutto il brutto visto per 45 minuti, affondando così lo Spezia e portandosi in una situazione di classifica più tranquilla. Vlahovic super, segna e metto lo zampino nelle altre due azioni da gol. Lo stesso vale per Eysseric. Castrovilli torna leader e la Fiorentina finalmente respira. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

