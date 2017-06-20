"Ce l'hanno fatta anche con te. Corvino vattene! Gracias Borja Valero" esplode la protesta dei tifosi viola

Borja Valero via da Firenze? I tifosi viola non ci stanno e attaccano Corvino. Ecco lo striscione appeso sui cancelli del Franchi

Borja Valero sempre più vicino all'Inter e i tifosi viola esplodono di rabbia. Questa sera nei cancelli dello stadio Franchi è stato appeso uno striscione molto polemico sia nei confronti della società che soprattutto nei confronti del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Ecco lo strscione con foto del Sito di Firenze"