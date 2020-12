C’è Juventus-Fiorentina, i postini di Firenze rifiutano di consegnare la posta nelle vie juventine

FIRENZE – In vista della partita di stasera, per la giornata di oggi ci saranno delle restrizioni relative alla nostra zona di consegna diretta. Non garantiamo il servizio nelle seguenti vie: Via Tacchinardi, Via Moggi, Via Lippi (e Macia), Via Agnelli, Via Boninsegna, Viale Torricelli (solo i numeri pari),Borgo Allegri, Via della Chiesa, Via casa Morata, Via di Lapo”.

Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook l’azienda di spedizioni postali Postini fiorentini scherzando in vista della sfida di campionato in programma stasera allo Stadium di Torino fra Juventus e Fiorentina. Nel messaggio vengono citate tutte vie realmente esistenti nella citta’ di Firenze e che richiamano nomi di protagonisti della storia del club bianconero. «Orgogliosi della vostra comprensione, FORZA VIOLA», si conclude il messaggio dei Postini fiorentini. Ecco il post con l’annuncio

