CdS, Ranieri potrebbe dimettersi in caso di sconfitta con i viola...
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in caso di una nuova sconfitta nel turno infrasettimanale con la Fiorentina, Claudio Ranieri potrebbe decidere di dimettersi, abbandonando dopo appena u...
A cura di Redazione Labaroviola
01 aprile 2019 13:58
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in caso di una nuova sconfitta nel turno infrasettimanale con la Fiorentina, Claudio Ranieri potrebbe decidere di dimettersi, abbandonando dopo appena un mese il ruolo di traghettatore che aveva accettato dopo l’esonero dal Fulham. Rischia di perdere non solo la Champions ma anche l’Europa League. Quindi al posto dell’ex viola arriverebbe un nuovo traghettatore per chiudere al meglio questa stagione.