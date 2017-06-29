CdS: Politano ha accettato la Fiorentina, ora servono 10/11 mln per strapparlo al Sassuolo

L'esterno sarebbero il rinforzo ideale nel 4-2-3-1 di Pioli e Corvino è già al lavoro per portarlo a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola 29 giugno 2017 12:28

Condividi