CdS: Politano ha accettato la Fiorentina, ora servono 10/11 mln per strapparlo al Sassuolo
L'esterno sarebbero il rinforzo ideale nel 4-2-3-1 di Pioli e Corvino è già al lavoro per portarlo a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 12:28
Fuori Ilicic, in attesa di Bernardeschi, a questo punto Corvino proverà ad accelerare per Matteo Politano, l’esterno del Sassuolo individuato come il rinforzo giusto nel 4-2-3-1 (o 4-3-3) di Pioli. Il club emiliano punta a ricavare 10-11 milioni dalla cessione del 24enne di scuola Roma, mentre la Fiorentina intende rimanere sotto la soglia dei 10, ma esistono i margini per un punto di contatto che soddisfi tutti, tanto più che il calciatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento.
Fonte: Corriere dello Sport-Stadio