CdS, con la Roma in Champions assalto a Chiesa. Per arrivare al '97 previste in caso tre cessioni

Federico Chiesa è entrato di diritto nella lista del mercato della Roma. Il calciatore della Fiorentina non è più una suggestione, bensì un vero e proprio obiettivo. I giallorossi stanno ritrovando un...

A cura di Redazione Labaroviola 05 marzo 2019 10:31

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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