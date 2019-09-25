Castrovilli: "Vittoria voluta fortemente, ci siamo allenati al 110%. Io un idolo? Sono tanto felice"

Queste le parole rilasciate alla fine di Fiorentina-Sampdoria dall'attaccante viola Gaetano Castrovilli a DAZN: "Questa vittoria l'abbiamo voluta fortemente, ci siamo allenati al 110%. Siamo tanto con...

Queste le parole rilasciate alla fine di Fiorentina-Sampdoria dall'attaccante viola Gaetano Castrovilli a DAZN: "Questa vittoria l'abbiamo voluta fortemente, ci siamo allenati al 110%. Siamo tanto contenti per noi, per i nostri tifosi e per Firenze. No sul 2-1 non ho avuto paura perchè mi fido dei miei compagni. Ci fidiamo l'uno dell'altro, siamo un'ottima squadra. Se sono un idolo? Sono davvero tanto felice, non me l'aspettavo spero di migliorare ancora. Chiesa e Ribery sono due calciatori splendidi. Che bello giocare con loro!"