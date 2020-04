Lo scorso ottobre Gaetano Castrovilli è stato blindato, quando ha firmato il suo ultimo prolungamento di contratto. Ora la Fiorentina deve continuare a difenderlo, ma la strada è tracciata. Del resto, Commisso, aveva detto subito di sognare una squadra capace di farsi bacino per le nazionali azzurre. Per questo, anche le offerte più ricche arrivate sul tavolo della dirigenza viola, lo scorso gennaio, un’offerta del Napoli da 40 milioni, non sono state nemmeno guardare. I fenomeni si difendono, specie se studiano per farsi “bandiera”. Lo riporta Il Corriere dello Sport.