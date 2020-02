Ecco alcune delle parole rilasciate da Gaetano Castrovilli al Corriere dello Sport: “Ho prolungato il contratto di altri 5 anni perchè credo nel programma di questa Fiorentina. Tre anni fa, quando sono arrivato per la prima volta qui, aggregandomi al settore giovanile, ricordo ancora che chiamai quasi subito il mio agente. Erano passati sei mesi e gli dissi che mi sarebbe piaciuto restare a lungo. Addirittura sognavo di comprarci casa. Mi auguro di portare la Fiorentina in Champions League. Magari davvero prima di tre anni. Quest’anno ho scelto la maglia numero 8, lo stesso numero che avevo la stagione passata alla Cremonese, che poi è quello che aveva Kakà ai tempi del Real Madrid, ma sarei onorato di vestire il 10. Anche perchè è il mio numero preferito, quello che mi ha sempre accompagnato in passato”.