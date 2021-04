Castrovilli oggi resta fuori, Iachini cambia: torna Pulgar, ci sono Amrabat e Bonaventura

Pulgar al rientro con Castrovilli che potrebbe cominciare dalla panchina e il ritorno di Igor tra i convocati. Amrabat nel ruolo di regista non ha convinto, in quella posizione non riesce ad esprimere il suo potenziale. E quindi ecco che con Pulgar e l’ex Verona rimane solo un posto per completare il reparto. E a oggi le sensazioni portano a pensare che il terzo centrocampista possa essere proprio Bonaventura. Una decisone che Iachini prenderà solo in extremis ma con l’ex Atalanta e Milan al momento in vantaggio su Castrovilli. Lo scrive Repubblica.

