Castrovilli rassicura: “Continua ad aumentare l’estensione della gamba, mi alleno tutti i giorni”

Gaetano Castrovilli attraverso il suo profilo Instagram ha fatto il punto sul suo percorso di riabilitazione dopo l’infortunio grave al ginocchio. Ecco le parole del numero dieci della Fiorentina:

“Eccomi di nuovo qui da voi: ultima settimana davvero positiva, compresa la bella vittoria dei miei compagni di squadra al Franchi contro la Roma, con tifo super. Per quel che mi riguarda, continuano i progressi. Mi sono allenato tutti i giorni al centro sportivo con Stefano e Simone, fisioterapisti della Fiorentina che mi stanno aiutando tantissimo. Esercizi in palestra, cyclette e piscina… non mi sono fatto mancare niente. Continua infatti ad aumentare anche la percentuale di estensione della gamba: sono super carico per affrontare le settimane che ho di fronte! Grazie ancora a tutti per il sostegno, qui sui social e non solo: mi riempite di energia ancora di più, insieme all’amore che ricevo dalla mia famiglia e dalle mie stelle, Rachele e Furia”

