"Castrovilli ha rinnovato fino al 2024. Ecco la proposta economica che la Fiorentina farà a Chiesa"

Queste le parole di Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com sulla Fiorentina e su Chiesa:"La Fiorentina ha ormai blindato il nuovo talento Castrovilli, che firmerà fino al 2024. P...

Queste le parole di Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com sulla Fiorentina e su Chiesa:

"La Fiorentina ha ormai blindato il nuovo talento Castrovilli, che firmerà fino al 2024. Presto arriveranno anche i rinnovi di Sottil, Ranieri e Venuti. Più delicato quello di Chiesa. Commisso vuole costruire una grande Fiorentina, con Federico punta di diamante. E proprio per questo l’intenzione è proporre un allungamento di contratto di uno o due anni (quello attuale scade nel 2022), con un importante adeguamento economico, una base fissa da 3,5 milioni a stagione più bonus. Di sicuro ci vorrà del tempo, molto dipenderà anche da quello che vorrà fare Chiesa."

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