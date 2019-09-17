Castrovilli conquista Fiorentina e Nazionale, sarà convocato da Mancini e prolungherà fino al 2025. I dettagli

Joe Barone e Daniele Pradè sono pronti a blindare Gaetano Castrovilli. Il nuovo gioiello di casa viola. I collaboratori di Rocco Commisso hanno già avuto più di un colloquio con Michelangelo Minieri,...

Joe Barone e Daniele Pradè sono pronti a blindare Gaetano Castrovilli. Il nuovo gioiello di casa viola. I collaboratori di Rocco Commisso hanno già avuto più di un colloquio con Michelangelo Minieri, procuratore del talento pugliese. La volontà delle parti è di andare avanti insieme.Anzi, è già stata individuata un’ipotesi d’accordo che prevede un allungamento di altri quattro anni, quindi fino al 2025. Con uno stipendio che aumenterà di stagione in stagione con vari bonus.

La società entro fine anno metterà a posto anche gli altri giovani che hanno conquistato Montella. Saranno allungati i contratti a Sottil, Ranieri, Montiel e a Venuti. «Castrovilli – ha spiegato ieri Pradè a Radio Anch’io Sport- è un giocatore moderno, un centrocampista che ha visione e corsa ma va lasciato lavorare. Non voglio che tanti complimenti lo distraggano». Per il talento viola è in arrivo anche la convocazione in nazionale per ottobre.

Gazzetta dello Sport