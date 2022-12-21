Castrovilli: "Finalmente il lieto fine, al gol è scesa una lacrimuccia. Ora ripartiamo come abbiamo finito"
Al termine dell'amichevole vinta dalla Fiorentina per 6-1 contro il Lugano, Gaetano Castrovilli ha così parlato ai media presenti. Di seguito il video. TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL LUGANO: AM...
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2022 20:10
Al termine dell'amichevole vinta dalla Fiorentina per 6-1 contro il Lugano, Gaetano Castrovilli ha così parlato ai media presenti. Di seguito il video.
TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL LUGANO: AMATUCCI MIGLIORE IN CAMPO, CASTROVILLI MERAVIGLIOSO RITORNO CON GOL
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