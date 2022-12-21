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Castrovilli: "Finalmente il lieto fine, al gol è scesa una lacrimuccia. Ora ripartiamo come abbiamo finito"

Al termine dell'amichevole vinta dalla Fiorentina per 6-1 contro il Lugano, Gaetano Castrovilli ha così parlato ai media presenti. Di seguito il video. TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL LUGANO: AM...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2022 20:10
Castrovilli: "Finalmente il lieto fine, al gol è scesa una lacrimuccia. Ora ripartiamo come abbiamo finito" -
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Castrovilli: "Finalmente il lieto fine, al gol è scesa una lacrimuccia. Ora ripartiamo come abbiamo finito"

Al termine dell'amichevole vinta dalla Fiorentina per 6-1 contro il Lugano, Gaetano Castrovilli ha così parlato ai media presenti. Di seguito il video.

 

TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL LUGANO: AMATUCCI MIGLIORE IN CAMPO, CASTROVILLI MERAVIGLIOSO RITORNO CON GOL

https://www.labaroviola.com/top-e-flop-della-fiorentina-contro-il-lugano-amatucci-migliore-in-campo-castrovilli-meraviglioso-ritorno-con-gol/196645/

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