Castrovilli ed Amrabat vicini alla chiamata decisiva: oggi Italiano aspetta loro segnali

Non è l'ultima perchè complice la gestione del gruppo da parte di Italiano ce ne saranno altre da qui a fine stagione, ma quella di oggi a La Spezia si avvicina tanto a una chiamata decisiva per Castr...

Non è l'ultima perchè complice la gestione del gruppo da parte di Italiano ce ne saranno altre da qui a fine stagione, ma quella di oggi a La Spezia si avvicina tanto a una chiamata decisiva per Castrovilli e Amrabat. Sulla carta il compito più complicato è quello di Amrabat. Da Castrovilli ed Amrabat Italiano e i tifosi si aspettano risposte importanti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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