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Castrovilli: "Devo tanto a Montella, ruberei la cattiveria a Italiano. La 10 non mi pesa, è un onore"

Durante l'intervista concessa al canale ufficiale della Serie A, Gaetano Castrovilli ha parlato a tutto tondo del suo ultimo anno, partendo dall'infortunio dello scorso 16 aprile e arrivando al suo, s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2022 17:32
Castrovilli: "Devo tanto a Montella, ruberei la cattiveria a Italiano. La 10 non mi pesa, è un onore" -
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Foto: Instagram Castrovilli

Durante l'intervista concessa al canale ufficiale della Serie A, Gaetano Castrovilli ha parlato a tutto tondo del suo ultimo anno, partendo dall'infortunio dello scorso 16 aprile e arrivando al suo, sempre più prossimo, rientro in campo con la Fiorentina. Di seguito il video del suo intervento.

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