Castrovilli: "Devo tanto a Montella, ruberei la cattiveria a Italiano. La 10 non mi pesa, è un onore"
Durante l'intervista concessa al canale ufficiale della Serie A, Gaetano Castrovilli ha parlato a tutto tondo del suo ultimo anno, partendo dall'infortunio dello scorso 16 aprile e arrivando al suo, s...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2022 17:32
Durante l'intervista concessa al canale ufficiale della Serie A, Gaetano Castrovilli ha parlato a tutto tondo del suo ultimo anno, partendo dall'infortunio dello scorso 16 aprile e arrivando al suo, sempre più prossimo, rientro in campo con la Fiorentina. Di seguito il video del suo intervento.
+
BUCCHIONI SICURO: “PER LA FIORENTINA NON CONVIENE VENDERE AMRABAT NEMMENO PER 40 MILIONI”
https://www.labaroviola.com/bucchioni-sicuro-per-la-fiorentina-non-conviene-vendere-amrabat-nemmeno-per-40-milioni/194893/