Cassano: "Prandelli maestro di tattica, sta mettendo toppe. Si è trovato la squadra fatta da Iachini"

Antonio Cassano ha parlato della Fiorentina e nello specifico di Cesare Prandelli nel corso della trasmissione della Bobo Tv

Antonio Cassano ha parlato della Fiorentina all'interno della Bobo Tv, commentando cosi l'andamento della squadra viola e nello specifico di Cesare Prandelli, queste le sue parole:

"Bisogna dire che la Fiorentina è partita con un certo tipo di allenatore, adesso Prandelli sta cercando di mettere un pò di toppe. Io sono stato allenato da Prandelli e in tanti mi chiedono di lui, a livello tattico aveva poco avversari, quando ero con lui in nazionale, con due/tre mosse, anche all'intervallo, sapeva come mettere in difficoltà gli avversari. Vlahovic prima di lui aveva fatto un gol. Lui quest'anno non ha fatto niente di suo, si è trovato la squadra fatta da Iachini. A stagione in corso non è facile fare bene per gli allenatori, ci sono quelli bravi che entrano e sanno subito incidere ma ci sono quelli che hanno bisogno di iniziare il lavoro. Anche Sarri ad esempio è un tipo di allenatore che non può entrare in corsa"

SPORT MEDIASET CONFERMA, SARRI VEDE VIOLA E VUOLE GIUNTOLI COME NUOVO DIRETTORE SPORTIVO

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